Honderden flessen aan gesloten containers

Foto repro GRG

Na de feestdagen dumpen de Nevelaars massaal hun glas aan de glasbollen vlak bij de oude brandweerkazerne. Honderden flessen liggen of staan er naast de containers. Een situatie die Filip Vervaeke (Nieuw Nevele) met lede ogen aanziet. "Dit zijn geen containers met glas meer, maar glas met containers ernaast", klinkt het. Opvallend: er zijn ook tientallen nog volle flessen achtergelaten waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is. De situatie is des te schrijnend omdat de glasbollen sinds een tijdje buiten dienst zijn. Ze liggen vlak bij de te slopen brandweerkazerne, en de site is afgeschermd met nadarhekken. "Mensen kruipen over de omheining. Er hing een bordje dat de containers buiten gebruikt zijn, maar dat is verdwenen", stelt schepen Mia Pynaert (sp.a) vast. "Onze dienst ruimt het afval regelmatig op, maar wat de mensen hier doen, dat is sluikstorten. Maandag laten we de containers verplaatsen zodat ze weer toegankelijk zijn. Tot dan kan iedereen terecht aan de ondergrondse containers aan de sporthal, in elke deelgemeente zijn er glasbollen." (GRG)