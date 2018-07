Het Moment wordt pop-up brasserie 05 juli 2018

Nevele Feestzaal Het Moment wordt tijdelijk een pop-up brasserie. "Na de zomer wordt Het Moment naast feestzaal ook een permanente brasserie", zegt eigenaar Frédéric Deplus.

Al voor het derde jaar op een rij wordt feestzaal Het Moment in Nevele tijdens de zomermaanden een pop-up brasserie. Eigenaar Frédéric Deplus van Chez Vous Catering wil er na de zomer een permanente brasserie van maken. Uitbaters zijn het koppel Ellen Vernaeve (24) en kok Felix Van Den Hove (31). "We brengen een eerlijke, hippe keuken met gerechten zoals varkenswangetjes en steak tartaar", zegt Ellen. "Bij goed weer kunnen de klanten genieten op ons terras, waar voor de kinderen een springkasteel en een trampoline staan. We zijn open tot en met 26 augustus, van woensdag tot en met zaterdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21.30 uur. Op zondag zijn we doorlopend open." Meer info op www.het-moment.be. (ASD)