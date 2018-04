Hele dag kasseien leggen in dorp 21 april 2018

Vandaag wordt er uitzonderlijk gewerkt in de dorpskern van Poesele bij Nevele. De hele dag zullen kasseien gelegd worden in de buurt rond de kerk.





De vernieuwde dorpskern van Poesele moet op 7 juli feestelijk geopend worden. Om die timing te halen moet vandaag uitzonderlijk met man en macht doorgewerkt worden. "Er zal met verschillende ploegen gewerkt worden aan de aanleg van de kasseien", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Er zal onder andere gewerkt worden in de Paepestraat, de Oude Kerkstraat en op Poeseledorp. Er is een inhaalbeweging nodig. We hebben een deel pas aangelegde kasseien moeten open breken, omdat er een kabelbreuk was. Zo zetten we stappen achteruit in plaats van vooruit. Hopelijk blijven we nu gespaard van zo'n ongevalletjes."





