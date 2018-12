Heemkundige Kring verklaart alle Nevelse straatnamen Anthony Statius

12u29 0 Nevele Altijd al willen weten waarom sommige straten in Nevele vreemde namen zoals Dopershoek of Breemeerswegel dragen? Dan moet je zeker de nieuwste uitgave de heemkundige kring Het Land van Nevele lezen. Erevoorzitter Jan Luyssaert heeft jarenlang gezocht naar de verklaring achter alle straatnamen in Hansbeke, Poesele, Nevele, Merendree, Landegem en Vosselare.

Jan Luyssaert over zijn straatnamenlijst: “Vanaf 1 januari 1977 werden de gemeenten Hansbeke, Landegem, Merendree, Nevele, Poesele en Vosselare samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nevele. Bij die fusie doken enkele straatnamen op die dubbel werden gebruikt en die door een nieuwe naam werden vervangen. Na 1977 werden in de verscheidene deelgemeenten nieuwe straten en verkavelingen aangelegd en die vroegen ook een nieuwe naam. Vele voet- en veldwegen werden voor het wandelend publiek opengesteld als trage wegen en hebben ook een naam gekregen. En op 1 januari 2019 fuseren Deinze en Nevele met als gevolg alweer dubbele straatnamen die moesten gewijzigd worden. In dit overzicht geven we een verklaring van alle huidige straatnamen en van de namen die vanaf 1 januari 2019 in gebruik zullen zijn.”

Wie voor het eerst 20 euro stort op het rekeningnummer BE69 0013 9516 8578 van de vzw Heemkundige Kring “Het Land van Nevele” wordt lid/abonnee voor 2019 en krijgt het tijdschrift met de straatnamen als extraatje ter kennismaking. Meer info via www.facebook.com/landvannevele.