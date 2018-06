Hansbekedorp krijgt eindelijk rondweg PROTESTERENDE BUREN VANGEN BOT, INFRABEL MAG SPOORWEG SLUITEN ANTHONY STATIUS

27 juni 2018

02u33 1 Nevele De nieuwe omleggingsweg rond Hansbekedorp komt er. De protesterende buurtbewoners vingen bot bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Infrabel heeft een vergunning beet voor het sluiten van de spooroverweg. "Hansbeke zal een leefbaar dorp met veiligere schoolomgeving worden", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V).

De rondweg in Hansbeke ligt al decennia op tafel, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De doorsteek die het dorp moet ontlasten van sluipverkeer, kent geen obstakels meer en gisterenavond besliste de gemeenteraad over de voorlopige naam van de langverwachte rondweg: binnenkort zal het verkeer van en naar de E40 over de Nieuwlandstraat kunnen bollen.





"Het tracé voor de rondweg werd in de jaren 70 al voorzien in het gewestplan", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "De rondweg takt ten zuiden van Hansbekedorp aan op de Nevelestraat (N437a) ter hoogte van het kruispunt met de Rostraat en het nieuwe tracé loopt via een tunnel onder de spoorweg door en takt in het noorden aan op de N461, net voorbij restaurant 't Oud Gemeentehuis."





Plaats voor groen en horeca

De plannen van Infrabel om de spooroverweg in Hansbekedorp te sluiten en de plannen voor de aanleg van een derde en vierde spoor in 2012 zetten de ringweg opnieuw op de politieke agenda. De spoorweg snijdt Hansbeke in twee en zonder de rondweg zouden auto's kilometers moeten omrijden om van het ene deel van het dorp naar het andere te rijden. Toch dreigde protest roet in het eten te gooien. "Enkele buurtbewoners tekenden beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de rondweg (ze vinden een ring overboden en volgens hen zal het beschermd dorpsgezicht eronder lijden, red.)", zegt Cornelis. "In 2016 kregen zij hun gelijk, maar nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen hun beroep tot vernietiging ongegrond verklaard. Goed nieuws voor Hansbeke: de rondweg komt er. We kunnen er eindelijk een leefbaar dorp van maken. Nu raast er hier tijdens piekmomenten heel wat zwaar verkeer voorbij. Het dorp is niet leefbaar en het is er onveilig voor fietsers en voetgangers. Door het sluiten van de spooroverweg en het verkeer via de rondweg te sturen kunnen we werk maken van de herinrichting van de dorpskern. Er zal meer plaats zijn voor groen en horeca. Fietsers en voetgangers zullen via een pleintunnel zowel de perrons als de overzijde van de spoorweg kunnen bereiken. Het autoverkeer komende van Nevele en de E40 en ook de auto's komende van Merendree die richting de E40 moeten, worden omgeleid via de rondweg. Later willen we ook werk maken van een fietssnelweg langs de spoorlijn Gent-Brugge", besluit Cornelis.