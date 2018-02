Gesloopte brandweerkazerne wordt parking 02 februari 2018

02u41 0 Nevele De voormalige brandweerkazerne aan Vaart Links is gesloopt. "Eenmaal het puin weg is, zal er een tijdelijke parking voor langparkeren ingericht worden", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Over hoeveel parkeerplaatsen het gaat? Dat is nog niet exact becijferd, maar het gaat om tientallen plaatsen."

Een grote berg steenpuin en hout, meer blijft er niet over van de brandweerkazerne aan Vaart Links, pal naast de gemeenteschool. Het gebouw was al tien jaar verlaten door de brandweer en was ook jarenlang de opslagplaats van de technische dienst. Na de hevige sneeuwval van december bleek het gebouw instabiel te zijn geworden, waarna de sloop er versneld kwam. "Eenmaal het puin volledig geruimd is, komt daar een tijdelijke parking voor langparkeren", geeft burgemeester Johan Cornelis (CD&V) nu aan. "Over hoeveel parkeerplaatsen het gaat? Dat is nog niet exact becijferd, maar het gaat om tientallen plaatsen." De site van de oude brandweerkazerne was ooit de gedroomde locatie voor een nieuw gemeentehuis voor Nevele, maar dat plan is door de fusie met Deinze achterhaald. In het verleden was er ook al sprake om er sociale woningen te bouwen, maar ook dat is verre van zeker. De terreinen bevinden zich wel in de woonzone, dus de kans is groot dat er gebouwd zal worden. "Over de herbestemming volgt ten vroegste aan het einde van dit jaar meer nieuws. Dan nemen we wellicht een beslissing", zegt Cornelis. "We zijn op dit moment volop bezig met een doorlichting van het gemeentelijk patrimonium om te kijken waar de noden zijn. De beslissing zal sowieso samen met de stad Deinze genomen worden." (GRG)