Gemeentschool schenkt 1.988 euro aan Bednet 07 maart 2018

In de Gemeenteschool van Landegem organiseerden ze een tentoonstelling en een veiling ten voordele van Bednet, het initiatief dat zieke kinderen toelaat om les te volgen van thuis. In totaal klopte men af op 1.988 euro voor Bednet. De vertegenwoordigster van Bednet mocht ontvangen uit handen van leerlinge Hannah Heath, zij volgde dit schooljaar zelf les via Bedenet.





(GRG)