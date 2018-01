Gemeenteschool zwaait meester Ivan en secretaresse Catherine uit 31 januari 2018

De kinderen van de gemeenteschool in Landegem hebben afscheid genomen van twee vaste waarden. Meester Ivan Claeys gaat met pensioen, secretaresse Catherine Degroote verlaat de school. Meester Ivan startte zijn loopbaan in 1978 in de gemeenteschool van Nevele, om een jaar later te verhuizen naar de afdeling in Landegem waar hij een vaste waarde werd in het vierde en vijfde leerjaar. "Ivan is steeds een onderwijzer geweest die plichtsbewust zijn taak heeft vervuld", looft directeur Philippe Soens hem.





