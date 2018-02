Gemeenteschool krijgt na speeltuin ook buitenklas 03 februari 2018

De kinderen van de gemeenteschool van Landegem hebben nu ook een speeltuin. Geen overbodige luxe, want de school boomt de afgelopen jaren en voor de plaatsing van tijdelijke klassen werd al een deel van de speelruimte opgeofferd. "We zijn heel erg blij met dit speeltoestel, waar de kinderen heel graag op spelen", zegt directeur Philippe Soens. De gemeente trok voor de aankoop ruim 25.000 euro uit, en financierde eerder ook al een kunstgrasveld dat het speelcomfort van de kinderen ten goede moet komen. Vorig jaar nog werd er een overlevingspad aangelegd, dat de naam kreeg van de Landegemse oorlogsvrijwilliger Renaat De Rudder. En daar stopt het niet. "En dit weekend starten we samen met het oudercomité aan de bouw van een buitenklas", zegt de directeur. Achteraan de school is er een natuurlijke helling waar een soort auditorium komt. "De kinderen zullen er zicht hebben op de Kalevallei. We zijn nu al zeker dat dit een succes zal worden." (GRG)