Geen boomtorren, wel vandalen aan het werk 22 maart 2018

Geen boomtorren, wel vandalen zitten achter de boorgaten in enkele monumentale bomen in het park achter het cultuurhuis in Nevele. Dat meldt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). De scoutsleiding merkte in september de boorgaten op. "Ik kan er maar moeilijk bij dat mensen tot dergelijke daden overgaan", aldus Cornelis. "De getroffen bomen, waarvan er nu al vier volledig afgestorven zijn en verwijderd, zijn monumenten die bij het dorp horen." De politie onderzoekt de zaak verder. (JEW/ASD)