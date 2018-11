GBS De Vaart verstevigt band met Senegalese school Anthony Statius

14 november 2018

13u07 0 Nevele De gemeentelijke basisschool De Vaart in Nevele is nu officieel verbonden met de basisschool Pout 2 in het Afrikaanse land Senegal. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kwamen op woensdag 14 november heel wat te weten over Senegal en de school kreeg ook het KeMoPoDi-scholenbandbord.

De gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele hebben al sinds 2011 een stedenband met drie gemeenten in Senegal, namelijk Keur Moussa, Pout en Diender ofwel KeMoPoDi. Deze regio ligt in het westen van Senegal, op zo’n 50 kilometer van de hoofdstad Dakar.

Zes basisscholen uit LoWaZoNe hebben een partnerschool in Senegal en zo heeft GBS De Vaart in Nevele een band met de basisschool Pout 2. Ieder jaar organiseert de school een Fairtrade stand op school om hun partnerschool te steunen. Om de band nog te verstevigen kreeg directrice Isabelle de Kriek het KeMoPoDi-scholenbandbord van schepen en Lokaal Mondiaal Beleid-voorzitter Mia Pynaert. De leerlingen kwamen dankzij vrijwilligers Staf Laget en Brigitte Becu heel wat te weten over het Afrikaanse land.

“Samenwerking maakt echt een verschil”, zegt Brigitte. “De school is alvast bezig om een interessant onderwijsprogramma uit te werken voor de werk- en inleefreis in de paasvakantie van 2019. We doen momenteel een warme oproep aan leerkrachten, directie en ouders om deel te nemen aan deze reis, omdat de school beleven in levende lijve zoveel meer doet dan om het even welke presentatie, video of andere uitwisseling. Het infomoment vindt plaats op 8 december.” Meer info via brigitte.becu@nevele.be en 0492/39.23.08.