Frituuruitbater Stefan (43) wil afvalberg verkleinen met herbruikbaar eetbakje Anthony Statius

19 november 2018

17u32 0 Nevele “ Stefan Devoldere (43) van frituur Vollenbak uit Merendree gooit herbruikbare eetbakjes in de strijd tegen de afvalberg. Van frietjes met mayonaise tot spaghetti bolognaise, er is bijna niets dat niet in het Vollenbak verantwoord-bakje past. “We introduceren ons eetbakje volgende zomer op de festivals, daarna zijn de frituren aan de beurt”, zegt Stefan.

Stefan Devoldere en Kim Herman openden zestien jaar geleden frituur Vollenbak in de Diepestraat in Merendree, bij Nevele. Het idee voor het herbruikbare eetbakje ontstond drie jaar geleden in de frietmobiel van Stefan, maar dat was eerder om praktische dan om ecologische redenen.

“Wie op een festival een pak frieten en een snack bestelt, heeft zijn beide handen vol”, zegt Stefan. “Indien er nergens een tafeltje in de buurt staat, ben je verplicht om ergens op de grond te gaan zitten om te eten. Dit probleem wilden wij de wereld uit helpen door een frietbakje te ontwikkelen waarin je zowel je frieten, je saus én je frikandel of andere snack in kan leggen, zodat je je andere hand vrij hebt om te eten. Door de opmars van de herbruikbare drinkbeker ben ik beginnen nadenken over een eetbakje uit verharde kunststof, dat je na gebruik kan afwassen en gewoon opnieuw gebruiken. Op zich een eenvoudig idee en toch vind je het bij mijn weten nergens. En waarom niet? Omdat we het gewoon zijn om eten te bestellen en daarna het afval gewoon weg te gooien. Met ons herbruikbaar eetbakje willen we een mentaliteitswijziging teweegbrengen en zo de strijd aangaan met de afvalberg.”

Stefan en Kim zien het veel groter dan hun frituur in Merendree. Samen met een derde persoon uit Nevele richtten ze de startup ‘Vollenbak verantwoord’ op en nu willen met hun concept het land veroveren. “Onze herbruikbare verpakking is multifunctioneel inzetbaar in de catering op festivals en andere evenementen”, zegt Stefan. “Wij verhuren de bakjes aan 20 cent per stuk en wassen ze ook af met een speciale installatie die er tot 4.700 per uur reinigt. Zo bespaart men op de afvalkost en werkt men mee aan een milieu. De bakjes zijn niet enkel voor frietjes bedoeld, zo kan je er ook bijvoorbeeld spaghetti bolognaise, loempia’s met rijst of nachos in serveren.”

“Momenteel zijn er 200.000 herbruikbare bakjes in productie en daarmee kunnen we zo’n 2.500 ton aan wegwerpplastic per jaar vermijden. De bakjes gaan gegarandeerd vijf jaar mee en éénmaal ze versleten zijn worden ze volledig gerecycleerd. Door zelf ook zo veel mogelijk rekening te houden met onze ecologische voetafdruk voor transport en de reiniging produceren we in hun levensduur van 5 jaar zo’n 80 procent minder CO2-uitstoot dan de wegwerpverpakking. We lanceren het bakje volgende zomer, we zijn met een aantal grote festivals in onderhandeling. Ondertussen hebben we ook een patent gekregen op onze uitvinding.”

