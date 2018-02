Française zwaargewond na slippartij en botsing 05 februari 2018

02u34 0 Nevele In de Nevelestraat in Nevele is een slippartij zaterdagavond rond 18 uur geëindigd in een zware aanrijding. Een 20-jarige vrouw met de Franse nationaliteit die werkt in ons land zat langer dan een half uur gekneld in haar wagen en raakte zwaargewond.

De Franse vrouw reed in de Nevelestraat in de richting van Waregem toen ze ter hoogte van de Rostraat, waar de baan een S-beweging maakt, begon te slippen op het natte wegdek. Op dat moment reed een Mercedes met vijf inzittenden in de tegenrichting.





"De bestuurder zag dat de wagen van de Franse vrouw begon te slippen, maar kon niet op tijd stoppen om een aanrijding te voorkomen", klinkt het bij de lokale politie.





In de Mercedes, die frontaal op de flank van de slippende wagen inreed, vielen geen gewonden. De bestuurster van de andere wagen was er erger aan toe. Ze zat gekneld in haar voertuig. De brandweer moest het dak van haar auto verwijderen om haar uit haar benarde positie te hijsen. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.





De Nevelestraat werd tijdens de vaststellingen en de takelwerken in beide richtingen afgesloten tussen de Rostraat en Boerestraat. Rond 20.25 uur werd de weg weer vrijgegeven. (WSG)