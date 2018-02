Flitscontroles aan scholen 02 februari 2018

02u41 0

De politie van Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele (Lowazone) waarschuwt dat er flitscontroles komen in de zone dertig rond de scholen.





Aan elk van de scholen in de vier gemeenten geldt een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. "Omdat wij zowel op de gemeente als bij de politie vanuit verschillende hoeken steeds vaker de alarmkreet horen dat deze snelheidsbeperkingen niet of te weinig in acht genomen worden, zal de politie overgaan tot doelgerichte flitsacties in de zone 30 van schoolomgevingen", waarschuwt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem.





Wie te snel rijdt, mag zich aan een fikse boete verwachten. Hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete. Wie in een zone 30 geflitst wordt aan pakweg 48 kilometer per uur, mag meteen een boete van 75 euro verwachten. Wie daar 60 kilometer per uur rijdt, krijgt al meteen een boete van 207 euro. "De magistraat van het politieparket zal in zo'n geval ook ingelicht worden en zal moeten beslissen of het rijbewijs moet ingetrokken worden", klinkt het nog. (JSA)