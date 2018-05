Fietswegels krijgen naam 02 mei 2018

De gemeente Nevele geeft alle fietswegels op haar grondgebied nu ook effectief een officiële straatnaam om ze zo duidelijker aan te duiden als veilig alternatief voor fietsers.





De Durmenkerkweg loopt langs het Kasteel te Velde in Merendree. Ook de Hulstwegel loopt door Merendree. In Landegem heb je nu de Kappeldrieswegel en ook de Puttemeersstraat. Die laatste is een alternatieve fietsroute voor de drukke Renaat de Rudderstraat.





(JSA)