Elektrische wagen opladen aan sporthal 02u41 0 Foto Gaëtan Regniers Vertegenwoordigers van Eandis en gemeente testen de eerste laadpaal uit. Nevele Voortaan kan je in Nevele tijdens het sporten meteen ook elektrisch tanken. Aan de sporthal Oostbroek is publieke laadpaal om je elektrische wagen op te laden. "Er komen in Nevele nog drie laadpalen", geeft het gemeentebestuur aan.

Als een van de laatste gemeenten in onze regio kan je nu ook in Nevele een elektrische wagen opladen aan een publieke laadpaal. Het 'tankstation' is terug te vinden op de parking van sporthal oostbroek in de Zeistraat, en krijgt straks navolging. "Tegen 2020 moeten er in Nevele vier laadpalen zijn. Aan de sporthal in Landegem komt er een laadpaal, net zoals op de parking in Hansbekedorp. De vierde locatie moet nog bepaald worden", klinkt het. "Het is netwerkbeheerder Eandis die instaat voor de uitbating van de palen", legt schepen Freddy Bertin (onafhankelijk) uit. "Tijdens het sporten in de sporthal kan je in een uur tijd je wagen opladen voor een bereik van 65 kilometer, en dat kost 2,75 euro", zegt Bertin.





"De laadpalen waren een doelstelling uit ons duurzaam energie actieplan", vult schepen Mia Pynaert (sp.a) aan. "We engageren ons daarbij om tegen 2020 20 procent energie te besparen. Zelf hebben we geen elektrische wagens in ons wagenpark, wel een vrachtwagen op CNG (aardgas). Bij toekomstige vervangingen van wagens zijn elektrische voertuigen wel een optie."





Door de beperkte actieradius staat of valt elektrisch rijden met oplaadpunten, de volgende jaren komen er in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen. De website oplaadpunten.org bundelt alle oplaadpunten. Volgens hun gegevens zijn er in onze regio op dit moment een veertigtal plaatsen waar je met een elektrische wagen kan tanken. Op termijn is het de bedoeling dat iedereen die een elektrische wagen heeft die binnen een straal van een halve kilometer kan opladen aan een openbare laadpaal. (GRG)