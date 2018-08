Eerste Zomerevent op nieuwe parking 03 augustus 2018

02u34 0 Nevele De nieuwe publieke parking aan Vaart Links in Nevele moet ook als evenementenplein dienen. Op zondag 5 augustus organiseert het gemeentebestuur er voor het eerst het gratis Zomerevent met optredens van onder andere Garry Hagger en Willy Sommers.

De parking aan Vaart Links ter hoogte van de gemeenteschool Nevele werd recent uitgebreid. In totaal werd de capaciteit vermeerderd met 59 extra parkeerplaatsen. Door deze uitbreiding beschikt deze site nu over 90 parkeerplaatsen, op minder dan 200 meter van de blauwe zone en het handelscentrum van Nevele.





"In december 2017 werd er door stabiliteitsproblemen beslist om de vroegere loods van de technische dienst sneller af te breken", zegt schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (onafhankelijk). "De parking kon al enkele maanden worden gebruikt, maar pas begin juli werd de definitieve belijning aangebracht. Voor de gemeenteschool Nevele betekent deze extra capaciteit een goede zaak op het vlak van verkeersveiligheid. Omdat het gemeentebestuur ook een sociaal parkeerbeleid wil voeren, zijn er vijf ruime parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Deze liggen het dichtst bij de schoolingang."





"De parking zal ook dienst doen als evenementenplein", zegt schepen van Feestelijkheden Marleen Vanlerberghe (CD&V). "Om de nieuwe parking in te wijden houdt het gemeentebestuur samen met het Rode Kruis Nevele nu zondag het Zomerevent. Vanaf 15 uur zijn er optredens van Davy & Sasha, Mama's Jasje, Jacco Riccardo, Garry Hagger en Willy Sommers. Gratis toegang." (ASD)