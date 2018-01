Eerste verkeerslichten staan er 31 januari 2018

02u46 0 Nevele In de Vosselarestraat zijn de eerste verkeerslichten van de gemeente Nevele geïnstalleerd. Wie er sneller dan 30 kilometer per uur rijdt, mag ter hoogte van de gemeenteschool even uitblazen voor het rode licht. "Voor de veiligheid is dit een absoluut noodzakelijke ingreep", zegt schepen Freddy Bertin (N-VA).

De moderniteit hou je niet tegen, en zo heeft nu ook Nevele verkeerslichten. In de Vosselarestraat was het gisteren al meteen wennen voor de automobilisten, die in grote getale ondervonden wat het gevolg is van te snel rijden. "Wie de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur aan de gemeenteschool niet respecteert, die zal voor het rood staan", zegt schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (N-VA). Ook wanneer voetgangers willen oversteken op het zebrapad, springen de lichten voor het autoverkeer op rood. De maatregel komt er nadat tijdens een anonieme verkeersmeting vorig jaar bleek dat het snelheidsregime in de schoolomgeving amper wordt nageleefd. "Dit is een weg met heel veel doorgaand verkeer", zegt Bertin. "We tellen hier 4.400 voertuigen per dag en dit is op het vlak van verkeersveiligheid een erg kwetsbare plaats. We hebben gekozen voor slimme verkeerslichten. Dit betekent dat wanneer een auto te snel komt aangereden, de lichten eerst beginnen knipperen en nadien op rood springen. Het blijft nadien een vijftiental seconden rood", zegt Bertin.





Directeur Philippe Soens van de gemeenteschool is opgetogen met de verkeerslichten. "Het zal een beetje aanpassen zijn voor de ouders en de kinderen, maar voor de veiligheid is dit een goede zaak." Of er ook elders verkeerslichten komen, is nog geen uitgemaakte zaak. De verkeerslichten kosten de gemeente 29.000 euro. (GRG)