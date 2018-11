Eerste Mobipunt ingehuldigd aan Landegem-station Anthony Statius

29 november 2018

13u49

Het gemeentebestuur van Nevele heeft deze week het allereerste Mobipunt van de gemeente ingehuldigd aan het station van Landegem. Het Mobipunt Station Landegem voorziet meerdere functies zoals autodelen en nabijheid van openbaar vervoer en parkeermogelijkheid voor auto’s en fietsers.

Op dinsdag 27 november werd het Mobipunt Station Landegem ingehuldigd. Daar staan twee deelwagens van Cambio en aansluitend is er ruime parkeermogelijkheid voor fietsers. Verder zijn er vlotte trein- en busverbindingen mogelijk met de bushaltes 86, 125 en 160 van De Lijn. Het is de bedoeling om in 2019 het mobiliteitsaanbod verder uit te breiden bijvoorbeeld met deelfietsen.

Het uiteindelijke doel van zo’n Mobipunt is bijdragen tot een duurzamere mobiliteit door het voorzien in andere vervoersmogelijkheden dan de vaak gebruikelijke keuze voor de eigen wagen. Mobipunt is een concept van Autodelen.net en Taxistop en je vindt ze al op verschillende locaties, zoals aan het dienstencentrum Leiespiegel in Deinze.

Op maandagavond 26 november 2018 organiseerde het gemeentebestuur in samenwerking met Cambio een infovergadering. Wie nog dit jaar instapt, betaalt geen inschrijvingskosten. De normale kost bedraagt 35 euro.