Eerste album Davis is meteen 'best of' LUC VAN OYEN (61) BRENGT NA 40 JAAR ZINGEN EERSTE CD UIT ANTHONY STATIUS

11 augustus 2018

02u29 0 Nevele De Nevelse zanger Luc Van Oyen, beter gekend als podiumbeest Davis, brengt na een carrière van veertig jaar zijn eerste cd uit. "De fans vroegen er al zolang naar en nu ik met pensioen ben, had ik tijd om in de studio te duiken," zegt de zingende metselaar. 'The best of Davis' wordt op zondag 26 augustus voorgesteld in zaal Novy.

Zijn bandana, cowboylaarzen en dikke snor heeft hij vijf jaar geleden achterwege gelaten, maar zijn warme baritonstem is hij nog niet kwijt. Luc Van Oyen, de man die meer dan honderd stemmen nazingt, laat zijn talent vereeuwigen op de cd The Best Of Davis.





"Ik was 21 jaar toen ik ontdekte dat ik kon zingen", vertelt Luc. "Ik had met mijn maat Tony gewed voor twee bakken bier dat ik op een lokale zangwedstrijd hoger zou eindigen dan zijn vrouw. Ik had nog nooit gezongen en al zeker niet voor een publiek. Met het liedje 'Massachusetts' van The Bee Gees eindigde ik zevende van de 42 kandidaten, Tony's vrouw kwam op de vijftiende plaats. Toen was ik vertrokken, ik heb vijf maanden niets anders gedaan dan wedstrijden en daarna zong ik twee jaar bij een balorkest, alvorens ik solo onder de naam Davis ben verdergegaan. Die naam heb ik gekregen op mijn eerste solo-optreden in Olsene. De organisatie vond dat beter klinken dan Luc Van Oyen en had mij zo op de affiche aangekondigd. Die naam is gebleven."





Van Elvis Presley tot Neil Diamond

Luc speelde de voorbije veertig jaar menig café, parochiezaal en kermis plat. "Ik heb voorprogramma's mogen doen van Lisa del Bo en Rob de Nijs. Mijn grootste optreden was voor een volle Brielpoort met onder andere Helmut Lotti en Willy Sommers, maar het plezantste was mijn fandag in 't Vedetje eerder dit jaar. Mensen die speciaal voor mij komen, fantastisch gevoel. Het is voor die fans dat ik deze cd heb opgenomen. Mijn repertoire bestaat uit zo'n 150 Engels- en Nederlandstalige liedjes en hieruit heb ik twaalf favorieten gekozen. Zo staan er enkele covers op van Elvis Presley, wiens stemkleur ik zeer sterk benader. Ik imiteer veel artiesten, maar ik heb ook een eigen stem en deze is te horen op 'Hello again' van Neil Diamond. Er staan ook duetten op met mijn vriendin Mia. Zij heeft me ook een nieuwe look gegeven. Vroeger kleedde ik me als een motorrijder, maar dankzij Mia zie ik er nu wat deftiger uit", lacht Luc. "Met het pensioen kwam nu pas de eerste cd. Ik heb altijd als metser gewerkt en in het weekend moest ik meestal gaan zingen, dus ik had er eerder geen tijd voor", aldus Luc.





Luc stelt zijn cd voor op zondag 26 augustus in Parochiaal Centrum Novy in Nevele. Die dag staan ook zanger Nico, het duo Louis-ray & Conny, accordeonist Carine Van den Steene en Crystal-Lynn op de planken. Kaarten kosten 7 euro en hiervoor krijg je twee pannenkoeken en een koffie. De deuren openen om 14 uur en kaarten zijn verkrijgbaar in café 't Vedetje. The Best Of Davis kost 10 euro en is te bestellen via lucvanoyen30@gmail.com.