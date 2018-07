E40 volledig versperd na aanrijding tegen brug 23 juli 2018

Een vrachtwagen is vrijdag tegen een brug over de E40 in Nevele gebotst in de richting van Brussel. Gewonden vielen er niet, maar de brug moest wel nagekeken worden of die nog stabiel genoeg was of niet. Hierdoor was de E40 even volledig versperd en ontstond er al snel een lange file. Het verkeer moest rekening houden met ruim een uur tijdsverlies. Uiteindelijk werd de brug in de loop van de voormiddag weer vrijgegeven en veilig bevonden.





(JEW)