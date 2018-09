Drummen op zevende Hapje Tapje 03 september 2018

Een hapje, een tapje en een nazomers weertje. Meer is niet nodig om het centrum van Nevele te doen vollopen. "Hapje Tapje blijft ieder jaar meer bezoekers aantrekken. Ik durf te zeggen dat er zo'n 7.000 man was", zegt organisator en feestburgemeester Filip Vervaeke. "Hapje Tapje moet gezellig blijven." Met deze boodschap kondigde het Nevelese Feestcomité Niet Versaegen de zevende editie van hun lokale culinaire markt aan. Gezellig was het zeker, maar de 65 kraampjes werden overrompeld door duizenden bezoekers. Dit keer ook opvallend veel Deinzenaren. "Een ongelofelijk succes en voor de zevende keer op rij hebben we veel geluk gehad met het weer. We tellen het aantal bezoekers niet, maar als ik een ruwe schatting mag doen, waren het er een pak meer dan vorig jaar", zegt Filip Vervaeke. (ASD)