Drie miljoen euro voor wegenwerken 27 april 2018

Nevele gaat dit jaar en volgend jaar samen drie miljoen euro investeren in vernieuwingswerken aan de wegen.





Wie dacht dat Nevele stilletjes zou afwachten tot de fusie met grote broer Deinze er is, heeft het mis. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) en zijn ploeg pakken uit met een lange lijst aan geplande wegenwerken. "Goed voor drie miljoen euro wegenwerken dit en volgend jaar", zegt burgemeester Cornelis. "Het is niet omdat er een fusie aankomt met Deinze, dat we nu moeten blijven stil staan. Wel integendeel. De werken van volgend jaar zijn gepland in nauw overleg met de stad Deinze."





Dit jaar staan er nog wegenwerken gepland in Kerrebroek, Veldestraat, Grote Heirenthoek, Hekstraat, deel Voordestraat, Palestraat, Rostraat en in de zijweg van de Kleine Heirenthoek.





Ook voor 2019 staan er ook al enkele werken op het programma. De plannen zijn nu in voorontwerp. Het gaat om drie zijwegen van de Graaf Van Hoornestraat, de kasseien van Veldeken, de grindweg Kouterken, de bocht van Kouterken, de grindweg Oude Gentweg, Warandestraat, Broekstraat, Biezestraat, Vaart Links, Vierboomstraat en de Hoogstraat. "Voor de werken van volgend jaar moeten nog akkoorden van eigenaars en bouwvergunningen krijgen." (JSA)