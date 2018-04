Dorpsstraat krijgt kasseien terug STATIONSBUURT EN DORP GEZELLIGER NA SLUITING OVERWEG JOERI SEYMORTIER

20 april 2018

02u30 0 Nevele Nostalgie troef in het dorp van Hansbeke. De dorpsstraat Hansbekedorp krijgt daar binnenkort weer kasseien, zoals het vroeger was. Nadat de overweg definitief dicht gaat, zal het stationsplein heringericht worden en de zone achter het Cultuurhuis wordt meer uitgespeeld als dorpsparkje.

Nevele heeft een masterplan klaar voor de herinrichting van het dorp en de stationsomgeving van Hansbeke. Infrabel wil de spooroverweg pal in het dorp afsluiten. In de plaats wordt een 'rondweg' aangelegd, die met een tunnel onder de sporen gaat. Ondanks het protest en enkele procedures zal binnenkort toch met de aanleg van die rondweg begonnen worden.





"Als de spooroverweg in het dorp van Hansbeke dicht gaat, dan zal het dorp er op slag heel anders uitzien", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mia Pynaert (sp.a). "Er komt ook een derde en een vierde spoor tussen Gent en Brugge, dus ook dat heeft invloed op het dorp van Hansbeke. We wilden de Hansbekenaren wel iets in de plaats geven, en hebben na heel veel inspraak met de burgers een masterplan opgesteld. Daarin staan de maatregelen die we de komende jaren in Hansbeke zullen doorvoeren."





Opvallend is de heraanleg van de dorpsstraat Hansbekedorp. "We zullen die weer in kasseien aanleggen", zegt schepen Pynaert. "We denken aan de zone van aan de spoorweg tot voorbij de school. De kasseien worden gelegd van gevel tot gevel, om het gezellige dorpsgevoel van vroeger terug te krijgen. Voor de fietsers zullen we comfortstroken aanleggen. Er komt ook extra groen in Hansbeke Dorp."





Parkje aan Cultuurhuis

Ook het Stationplein wordt aangepakt. Dat is vandaag vooral parking, maar door het verdwijnen van het station, kunnen daar nu extra parkeerplaatsen komen. Het plein wordt een stuk groener, met bomen en plantvakken. Maar er zal ook genoeg ruimte open gehouden worden, zodat de kermisattracties daar nog altijd kunnen staan. Het wordt de bedoeling om de zone van aan de sporen tot aan het Cultuurhuis, als één uitgerekte ruimte in te richten. "Ook met de zone van het Cultuurhuis hebben we plannen", vult Mia Pynaert aan. "Achter het oud politiekantoor ligt een mooie groenzone, en daar willen we nog meer een dorpsparkje van maken. We gaan alles iets opener maken, zodat er ook doorzicht komt naar de Doornbosstraat", aldus schepen Pynaert.





Geluidsmuren

Ook de zone langs de spoorlijn wordt aangepakt, en daar wordt een 'groene corridor' van gemaakt. Er komen na de realisatie van het derde en vierde spoor geluidsmuren. Maar die zullen creatief ingevuld worden. Eventueel met graffiti, maar zeker ook met veel groen langs de muren.





Wanneer al die plannen precies gerealiseerd zullen worden, staat nog niet vast.