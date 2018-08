Dieven grasmaaier stalen eerder slangen en varanen 24 augustus 2018

Een bizar verhaal van hoe een gestolen grasmaaier in Landegem leidt naar een diefstal in een reptielenwinkel in Waarschoot.





Een bewoonster uit de Vierhekkens in Landegem merkte woensdag rond 22 uur dat haar elektrische grasmaaier werd ontvreemd vanonder de carport naast de woning. Ze had een kleine bestelwagen met twee inzittenden de wijk zien uitrijden en kon een deel van nummerplaat noteren. De politie werd verwittigd. Kort na middernacht kon die de twee verdachten vatten in hun woning in Gent. De gestolen grasmaaier werd er aangetroffen. De verdachten, een 54-jarige man en een 30-jarige vrouw, beiden uit Gent, werden gearresteerd. Beiden zijn gekend bij politie en gerecht. Uit verder onderzoek blijkt dat ze ook in aanmerking komen voor de inbraak in een reptielenwinkel in Waarschoot op 20 april 2018.





"Ik was nog niet op de hoogte gebracht", zegt Davy van Snake Pit, de reptielenzaak. "Ze hadden hier bij hun inbraak enkele slangen, varanen en skinks meegenomen. Of ik hoop mijn dieren terug te krijgen? Volgens mij zullen die al doorverkocht of dood zijn. Zo'n dieren hebben speciale zorg nodig. Hoe dan ook, ik ben blij dat de daders eindelijk gepakt zijn." Het duo werd gisteren in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt hun aanhouding. (DJG)