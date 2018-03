Definitief: DBA op kieslijst 01 maart 2018

De Democratische Burger Alliantie (DBA) zal in oktober aan de verkiezingen deelnemen in de fusiegemeente Deinze. De partij heeft haar wortels in Nevele, waar Dimitri Beyens (ex-N-VA) en aannemer Willy Heyerick elkaar vonden in hun bedenkingen bij de fusie tussen Deinze en Nevele. "We waren niet tegen de fusie, maar we tegen de manier waarop. Als burger sta je machteloos tegen de politieke spelletjes", vindt voorzitter Willy Heyerick. "We kregen helemaal geen inspraak." De partij wil de burgers nu over zoveel mogelijk agendapunten inspraak geven. "Op onze Facebookpagina staan visieteksten, iedereen kan dit nalezen en er opmerkingen over geven." Daar voert de partij al geruime tijd stevig oppositie tegen de "postjespolitiek" en de "achterkamerpolitiek. De partij heeft naar eigen zeggen al twintig kandidaten, en wil die volgende week donderdag bekendmaken. Wellicht zullen de inwoners van Deinze en Nevele de keuze krijgen uit zeven lijsten: CD&V, Open Deinze, N-VA, GroenRood, Sp.a, Vlaams Belang en de DBA. (GRG)