De Kunstgreep opendeurt 02u45 0 Foto Gaëtan Regniers De Kunstgreep gooit de academiedeuren open.

De Kunstgreep gooit dit weekend de deuren open. De officieuze kunstacademie van Nevele -zelf noemen ze zichzelf een 'vrije academie'- organiseert sinds enkele jaren cursussen in de lokalen van de vroegere jongensschool in Hansbekedorp. "Tijdens onze opendeurdag van nu zaterdag is iedereen welkom tussen 13 en 17 uur", klinkt het. "We organiseren cursussen basistekenen, modeltekenen, one-stroke decoratieschilderen, aquarelschilderen en pastel-, acryl- en olieverfschilderen. Voor de jongsten is er de kinderacademie." Ter plaatse kan meteen ingeschreven worden. Alle informatie via www.dekunstgreep.be of bij Eddy Timmerman via 0497/41.35.78. (GRG)