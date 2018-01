Commissaris mag N-VA Nevele niet leiden MINISTER JAMBON: "POLITIE MOET NEUTRAAL BLIJVEN" GAËTAN REGNIERS

02u45 0 Foto repro GRG Carlos De Walsche is voorlopig nog voorzitter van N-VA Nevele. Nevele Lokaal N-VA-voorzitter Carlos De Walsche dreigt ontslag te moeten nemen. De man is hoofdcommissaris bij de federale politie en moet volgens minister Jan Jambon (N-VA) politiek neutraal blijven. "Ik ga de minister op andere gedachten proberen brengen", reageert De Walsche. "In het slechtste geval neem ik ontslag als voorzitter."

'Politieman is voorzitter N-VA' kopte deze krant eind 2016, toen Carlos De Walsche werd aangeduid als lokaal partijvoorzitter in Nevele. De Walsche is hoofdcommissaris bij de federale politie in Brussel, en dat dreigt hem nu zuur op te breken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon -een partijgenoot van De Walsche- zijn er strikte neutraliteitsregels voor politiemensen. "Politieambtenaren moeten er zich in alle omstandigheden van onthouden in het openbaar uiting te geven aan hun politieke overtuiging en zich in het openbaar in te laten met politieke activiteiten", antwoordt hij op een parlementaire vraag van Alain Top (sp.a), burgemeester van Harelbeke.





Neutraliteit

Top vroeg Jambon of een politieman voorzitter mag zijn van een lokale partijafdeling. Niet dus. "Het uitoefenen van het voorzitterschap van een lokale politieke afdeling gaat gepaard met het openbaar uiten van de politieke overtuiging", redeneert de minister, die beklemtoont dat de neutraliteit er niet zonder reden is gekomen. "Het statuut van de politieambtenaren waarborgt hun onpartijdigheid. Zij moeten elke handeling of houding vermijden waardoor dit vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen worden aangetast." Wie de neutraliteit niet respecteert, die riskeert een straf.





"Dit kan gaan van een lichte tuchtstraf, een waarschuwing of blaam, tot een zware tuchtstraf, zelfs een ontslag van ambtswege wanneer het bijvoorbeeld gepaard zou gaan met extreem racistische of antisemitische uitlatingen", zegt Jambon. "Een spijtige zaak", reageert De Walsche. "Ik zie het probleem niet: ik woon in Nevele en werk in Brussel. Mijn werkomgeving staat hier compleet los van, en ik geef tijdens mijn werk nooit uiting aan mijn politieke mening. In de grondwet staat de vrijheid van meningsuiting, en ik ben toch ook een burger? Ik ga de minister op andere gedachten proberen brengen, want deze regel is disproportioneel en overdreven."





Geen meerderheid

In 2015 al dienden N-VA en Open VLD een wetsontwerp in waarbij de onverkiesbaarheid van ambtenaren van de lokale politie zou opgeheven worden, zodat agenten een politiek mandaat in het gemeentebestuur zouden kunnen opnemen zolang die niet ligt in de politiezone waar ze zelf werken. Voor zo'n wetswijziging is er echter geen meerderheid in het parlement. Voor De Walsche zijn de opties op dit moment beperkt.





"In het slechtste geval zet ik een stap achteruit als voorzitter, en blijf ik enkel achter de coulissen actief bij N-VA Nevele", klinkt het.