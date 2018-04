Camera's aan E40 tegen deze zomer 23 april 2018

De aangekondigde veiligheidscamera's aan de afrit van de E40 in Nevele zullen tegen de zomer in gebruik genomen worden. Het worden zogenaamde ANPR-camera's. Die scannen en herkennen de nummerplaten van alle voorbijrijdende wagens.





"De aanleg van de nutsleidingen voor het plaatsen van de verschillende camera's aan ons afrittencomplex is zo goed als afgerond", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Nu kan de plaatsing van de camera's snel volgen. Binnen de drie maanden moeten ze gebruikt kunnen worden. Het hele afrittencomplex en ook de carpoolparking zal in beeld gebracht kunnen worden. Het is een investering van 170.000 euro, maar echt nodig om de criminaliteit verder te bestrijden en de veiligheid te verhogen." (JSA)