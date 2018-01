Buyssebier moet gemeente promoten 02u30 0 Gaëtan Regniers Monika Van Paemel en Johan Verminnen zijn meter en peter van het bier. Nevele In Nevele klink je voortaan met een Buyssebier. Het bier is een eerbetoon aan de schrijver Cyriel Buysse en is vanaf eind deze maand verkrijgbaar. Ereburgers Monika Van Paemel en Johan Verminnen proefden het gisteren als eersten tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Blond, 6,5% alcohol en een 'evenwichtige, licht fruitige smaak in harmonie met de subtiele gisttoetsen en frisse hoparoma's:





zo omschrijft het gemeentebestuur het Baron Cyriel Buysse bier. Het bier is vernoemd naar schrijver Cyriel Buysse (1859-1932), wiens personages aardig wat bier (en ook wel jenever) lustten. Het Buyssebier is een initiatief van het bestuur om de gemeente te promoten. "We willen de naambekendheid van de gemeente Nevele vergroten", zegt schepen Freddy Bertin (onafhankelijk). Dat die gemeente Nevele op 1 januari 2019 verdwijnt en opgaat in Deinze, is volgens Bertin geen probleem.





"'Met een sterkere identiteit in een grotere entiteit', is onze slogan. Nevele zal ook na de fusie toeristisch verder gepromoot worden."





Blind bier proeven

Het opzet was om een degustatiebier te bottelen en diverse ambachtelijke brouwerijen werd om een inzending gevraagd. Het bier is uiteindelijk uitgekozen na een rondje blind bier proeven tijdens het schepencollege en wordt gebrouwen bij De Ryck in Herzele. Ereburgers Monika Van Paemel -zelf barones- en Johan Verminnen zijn meter en peter van het Baron Cyriel Buysse bier.





Tijdens een korte plechtigheid tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het bier officieel gelanceerd. Verminnen stond erop om het bier recht uit het flesje te proeven. Een knipoog naar het legendarische café De Reisduif waar hij een lied over schreef en waarin Cyriel Buysse ook ter sprake komt.





Het bier zal voortaan geschonken worden op evenementen in de gemeente, zal ook verkrijgbaar zijn in de horeca en kan vanaf eind deze maand ook verkocht worden aan particulieren bij dranken Union. (GRG)