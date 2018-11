Buurt schiet bestolen school te hulp: “De mensen voelen aan dat de kinderen het meeste getroffen worden” Wouter Spillebeen

15 november 2018

15u36 0 Nevele Nadat in de nacht van maandag op dinsdag maar liefst zeventien tablets gestolen werden in basisschool Sint-Paulus in Hansbeke, stond de buurt niet stil. Op facebook werd een inzamelactie opgestart en de school kreeg al verschillende iPads om in de klas te gebruiken. “Het is leuk om te weten dat we gedragen worden door de gemeenschap.”

Voor schooldirecteur Jan Sierens schommelen de emoties de laatste dagen tussen verslagenheid en dankbaarheid. Een medewerkster van de school merkte dinsdagochtend dat de deuren van verschillende klassen en van de leraarskamer opengebroken waren. Zeventien tablets die vooral door het vijfde en het zesde leerjaar gebruikt worden in de les, waren verdwenen, samen met wat geld en werkmateriaal. Op dat moment zat de directeur nog op een congres in Houffalize. “Ik wilde terugkeren, maar dat ging niet”, zegt hij.

Binnengeglipt

“De tablets werden heel intensief gebruikt en nu zijn we dat allemaal kwijt”, gaat Sierens verder. “De tablets waren helemaal geïntegreerd in de lessen en nu moeten we een grote stap achteruit zetten. We moeten bij wijze van spreken terug naar de lei en de griffel. Het is bijzonder jammer en je ziet de ontgoocheling bij de kinderen. Ze kennen die toestellen door en door en de lessen zijn voor hen interessanter door de tablets.”

Aan de buitenkant van het schoolgebouw zijn geen inbraaksporen te vinden. Daarom vermoedt Sierens dat een inbreker maandag tijdens een vergadering, toen de school nog open was, binnen is geglipt. “Misschien heeft de dief zich verstopt tot na sluitingstijd om dan ongestoord zijn gang te kunnen gaan. Langs de branddeuren kon hij dan weer naar buiten.”

Hulp is welkom

Het verlies voor de school is groot, maar ze krijgen een hart onder de riem van de buurt. “Er zijn al verschillende initiatieven en oproepen verspreid. Enkele café-uitbaters hebben een spaarpot op de toog gezet en op facebook wordt een inzamelactie verspreid. We hebben ook een lijst van de verdwenen spullen naar de ouders gestuurd en hebben een oproep gedaan naar mensen die bijvoorbeeld een nieuw model van iPad kopen en hun oude kunnen missen. Zo hebben we intussen al twee tablets gekregen en is er een derde op komst. Een kleutertje had een iPad Mini mee die we het hele jaar mogen gebruiken en een leerling had de tablet mee van een oma. Het is leuk om te weten dat we gedragen worden door de gemeenschap. Iedereen voelt aan dat de kinderen hierdoor het meeste getroffen zijn.”

De initiatieven zijn welkom voor de school. “De verzekering komt wel tussen, maar de waarde van de tablets was voor ons groter dan wat we terugkrijgen. Zo hadden we er een aantal tweedehands aangekocht voor een prikje en hadden we er ook een paar gekregen. Daar krijgen we dus maximaal kleine bedragen voor terug, maar de aankoop van een nieuw toestel is duurder.

Ook in Gent

De politie voert intussen een onderzoek naar de inbraak. “Er is een sporenonderzoek uitgevoerd, maar in de school passeren zo veel mensen. Het is bijna onmogelijk om bijvoorbeeld een voetafdruk te herkennen”, weet Sierens.

Een week geleden werd basisschool De Boomhut in Gent ook slachtoffer van inbrekers die het op ICT-materiaal gemunt hadden. “Of het dezelfde inbrekers zijn als bij ons, kan ik niet zeggen”, oppert Sierens. “Maar die school had vorig jaar een award gekregen voor mediawijsheid in een wedstrijd van Mediawijs en Ketnet. Dit jaar waren wij derde. Misschien zagen de inbrekers zo wel dat in onze scholen iets te rapen viel.”