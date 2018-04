Burgemeester Cornelis (CD&V): "Meer flitscontroles in zone 30" 20 april 2018

02u30 0 Nevele Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) kondigt meer flitscontroles aan in de verschillende zones 30 in de gemeente.

De voorbije dagen werd al intensief gecontroleerd in de zone 30 op het dorp van Vosselare en Landegem. Ook elders zal dat vaker gebeuren. "Er zullen de komende weken nog meer controles in de zone 30 gebeuren", zegt burgemeester Cornelis. "We moeten hardleerse bestuurders op andere gedachten krijgen, en dat kan alleen maar door overtreders ook effectief te beboeten. Als we geen flitscontroles houden, heeft het ook geen zin om ergens een zone 30 in te richten. Het aantal flitsbeurten zal zelfs nog toenemen.





Ook schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (N-VA) steunt de beslissing: "Ik zat onlangs op het terras in het dorp van Landegem en keek mijn ogen uit. Er waren wagens die aan tachtig kilometer per uur door het dorp reden. Dit kan niet langer: voor ieders veiligheid", zegt de schepen. (JSA)