Brug Weitingstraat open voor verkeer 09 juni 2018

De nieuwe brug over de spoorweg in de Weitingstraat, op de grens van Bellem met Nevele, is sinds gisteren weer open voor het verkeer. "De oude brug werd meer dan een jaar geleden afgebroken en het verkeer heeft al die tijd moeten omrijden", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Volgende week moet er nog wat afwerking gebeuren, maar doorgaand verkeer blijft mogelijk. De nieuwe brug is een kopie van die in Nieuwendam in Aalter en de Knesselarestraat in Maria-Aalter."





Alle spoorwegbruggen in Aalter zijn sinds gisteren weer open. (JSA)