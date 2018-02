Brouwerij Braet wint restauratieprijs 06 februari 2018

De voormalige brouwerij Braet in de Camille Van der Cruyssenstraat heeft de Wendeprijs gewonnen. De prijs bekroont een succesvolle renovatie en is voor het eerst een publieksprijs. De afgelopen weken zijn 351 stemformulieren ingediend, laat erfgoedvereniging Wende weten. "De restauratie van de oude brouwerij won afgemeten", vertelt Raf Walgraeve van Wende. En zo gaan Julien Meheus en zijn echtgenote lopen met de hoofdprijs van vijfhonderd euro.





De donjon van Nevele en het opmerkelijke hoekhuis in Vosselaredorp werden respectievelijk tweede en derde. Ze krijgen elk een prijs van het gemeentebestuur, goed voor driehonderd en tweehonderd euro. Volgend jaar zou er al een nieuwe editie van de Wendeprijs volgen, deze keer in Nevele en in Deinze. De erfgoedvereniging blijft gewoon Wende heten, maar het acroniem staat dan voor 'Werkgroep Erfgoed Nevele en Deinze'. (GRG)