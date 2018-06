Brandweer redt koe uit Vaart 13 juni 2018

Een koe is gisterochtend vanuit zijn weide in de Vaart gesukkeld in Hansbeke. Door de steile oevers geraakte het dier niet op eigen kracht uit het water. Gelukkig merkte burgemeester Johan Cornelis net op tijd het zwemmende dier op. "Ik was al vroeg op pad om de opkomende zon te fotograferen", zegt Cornelis, die in zijn vrije tijd een begenadigd hobbyfotograaf is. "Ik zag dat die koe meer avontuur zocht dan de twee anderen die wel op de weide stonden. Ik twijfelde geen moment en verwittigde meteen de brandweer." Die kon samen met een boer het dier weer op het droge trekken. De koe bleef ongedeerd. (JEW)