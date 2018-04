Brand in spouwmuur 16 april 2018

02u42 1

Langs de Vaartstraat in Nevele is er zaterdag iets voor middernacht brand uitgebroken in een huis. Die ontstond vermoedelijk in de spouwmuur, maar de oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt. (JEW)