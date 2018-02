Bouwmaatschappij investeert 3,7 miljoen in nieuwe flats 01 februari 2018

02u49 0 Nevele De Deinse Sociale Bouwmaatschappij wil in de Biebuyckstraat en de Camille Van Der Cruyssenstraat vijf flatgebouwen bouwen, goed voor een investering van meer dan 3,7 miljoen euro. "Op die manier pakken we niet alleen de verloederde inrijpoort van de gemeente aan, we komen ook tegemoet aan de grote vraag naar betaalbaar wonen in eigen gemeente".

"Toen ik in 2013 voorzitter werd, hebben we beslist om onze huizen in de Van Der Cruysenstraat volledig om te vormen naar de huidige noden in Nevele, maar door een juridische procedure met een architect zat dit dossier muurvast. Uiteindelijk staan de huizen al jarenlang leeg en hebben we pas in 2015 een nieuwe architect kunnen aanstellen", zegt voorzitter Rutger De Reu.





Wachtrij

"Na uitgebreid overleg met de stedenbouwkundige dienst en het bestuur van de gemeente, kunnen we vandaag een project voorstellen waarbij op vijf locaties in de Van Der Cruyssenstraat en de Biebuyckstraat vijfentwintig wooneenheden worden gebouwd, appartementen met een, twee of drie slaapkamers. De maximale hoogte is twee verdiepingen, we bouwen dus niet hoger dan de omliggende woningen. Voor elk gezin zijn ook parkeerplaatsen aan de meergezinswoningen voorzien. "Met deze investering van meer dan 3,7 miljoen euro komen we drastisch tegemoet aan de vraag van alleenstaanden en kleine gezinnen uit Nevele en omstreken. Er staan bij onze maatschappij meer dan 700 mensen op een wachtrij." Als de nodige vergunningen afgeleverd zijn, hoopt men in december van dit jaar te kunnen starten, zodat de eerste bewoners in het voorjaar van 2020 naar de appartementen kunnen verhuizen. (GRG)