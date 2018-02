Bibliotheek in de lift 17 februari 2018

Het gebruik van de gemeentelijke bibliotheek in Landegem blijft stijgen, zo blijkt uit cijfers van het gemeentebestuur. "Er kwamen in 2017 3.216 verschillende leners langs, zij waren samen goed voor 143.463 uitleningen. Dat zijn er 9.000 meer dan in 2016, en toen was er ook al een stijging van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar." Tussen 2002 en 2010 daalde het aantal uitleningen jaar na jaar, sinds 2011 is er opnieuw een stijgende tendens, waardoor het cijfer van 150.000 uitleningen in zicht komt. Het aandeel jeugdboeken en volwassenboeken (34 procent) dat uitgeleend werd, houdt elkaar in evenwicht. Ook strips (14 procent) blijven populair. (GRG)