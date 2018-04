Bewoners Rostraat protesteren met ludieke koers tegen heraanleg kasseiweg 16 april 2018

02u41 1 Nevele De bewoners van de Rostraat hebben gisteren een ludieke koers georganiseerd voor het behoud van hun geliefde kasseiweg in Hansbeke.

"We vinden het positief dat de gemeente het comfort van de fietsers en voetgangers wil verbeteren, maar we zijn niet tevreden over het huidige ontwerp", zegt Jan Langeraert. "Er is geen afwatering gepland waardoor het huidige probleem van de plassen blijft bestaan. De gemeente plant twee brede stroken asfalt van elk 1,75 meter breed, aan beide zijden van de straat. Van de huidige kasseiweg van vijf meter blijft nog 1,5 meter over. Dat vinden wij erg drastisch."





"De Rostraat is een van de laatste landelijke kasseiwegen van Hansbeke", zegt Bert Willaert. "De kasseien van deze ex-rijksweg van Hansbeke naar Nevele zijn wel meer dan 100 jaar oud. Van dit typische, charmante karakter blijft nog weinig over."





Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) reageert verbaasd. "Onze prioriteit is de veiligheid van de fietser, maar met een knipoog naar het verleden. De vorming van plassen komt net door de putten in de weg. Er komt voldoende afwatering. We investeren 676.000 euro in de Rostraat. Een volledige heraanleg in kasseien zou ons nog eens 85.000 euro extra kosten."





Volgens Willaert en Langeraert zullen auto's de asfaltstroken gebruiken om sneller te rijden. "Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurders zelf, we verwachten dat iedereen zich aan de toegelaten snelheid houdt", zegt Cornelis nog.





Bezwaarschrift indienen bij de gemeente kan nog tot woensdag 18 april.





Meer op hln.be/kassei. (ASD)