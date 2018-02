Bestuurder met glas te veel op belandt in gracht 16 februari 2018

Een dronken bestuurder is woensdagnacht rond 2.15 uur met zijn wagen in de gracht beland in de Vierboomstraat in Nevele. Omdat de deur geklemd zat, raakte de man niet uit zijn auto. De politie hielp hem eruit en had meteen door dat hij te veel gedronken had. De bestuurder zal het voor de politierechter mogen uitleggen. (JEW)