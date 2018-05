Bestuurder gekneld na spectaculaire koprol 16 mei 2018

Een 67-jarige man uit Nevele is gisterenavond rond 17.30 uur gewond geraakt na een spectaculair ongeval. In de Vosselarestraat was de man met zijn wagen over de kop gegaan nadat hij een paaltje geraakt had. "De bestuurder, die bloedverdunners neemt, had zijn bocht te wijd genomen", zegt politiecommissaris Marc Van Wabeke. "Het slachtoffer zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden." Zonder levensgevaar is hij naar het ziekenhuis overgebracht. De Vosselarestraat was door het ongeval in beide richtingen volledig versperd. Het verkeer werd met de hulp van de burgemeester omgeleid. (JEW