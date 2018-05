Beestige bevrijdingsstoet 22 mei 2018

De 64ste Sinksenstoet bracht zondag een beestenboel naar Nevele. Paarden, honden, schapen en een os droegen hun steentje bij om het centrum 100 jaar terug de tijd in te katapulteren, naar de euforie net na de Groote Oorlog. Feestcomité Niet Versaegen wist met dertig taferelen zijn stoet met de helft te verlengen tegenover vorig jaar. Soldaten te paard, een hondenspan, een herder met vijftig schapen en een dikke os liepen gedwee mee. Feestburgemeester en organisator Filip Vervaeke: "We hebben de grootste opkomst van de laatste 20 jaar. Voor volgend jaar denk ik in de richting van de fusie met Deinze". (ASD)