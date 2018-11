Autodelen kan vanaf nu aan Landegem-station Anthony Statius

24 november 2018

12u06 1 Nevele Ook in Nevele kan je voortaan autodelen. De gemeente installeerde een mobipunt aan het station van Landegem en daar kan je twee Cambio-deelwagens terugvinden. Wie wil weten hoe het systeem werkt, is welkom op de infoavond op maandag 26 november in de raadzaal van het gemeentehuis.

“Cambio autodelen Vlaanderen zorgt er voor dat er op vaste standplaatsen auto’s ter beschikking staan”, licht communicatieverantwoordelijke Regina De Meyer toe. “Tegen een vergoeding kan je die reserveren en vrij gebruiken om bijvoorbeeld boodschappen te doen, om wat spullen te verhuizen, voor een daguitstap of voor een dienstverplaatsing. Op het einde van de rit zet je de auto terug op de standplaats, zodat de volgende gebruiker die makkelijk terugvindt.”

Met Cambio heb je dus enkel een auto op het moment dat je er een nodig hebt. Bovendien verlost Cambio je van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt: onderhoud, herstellingen en autokeuringen. Je betaalt alleen als je de wagen gebruikt en er zijn, op het maandelijks abonnement na, geen vaste kosten aan verbonden. Dit maakt Cambio financieel interessant voor wie weinig met de wagen rijdt. Wie nog dit jaar instapt, moet bovendien geen instapkosten van 35 euro betalen.”

Wie nog met vragen zit, is welkom op de infoavond op maandag 26 november. Deze vindt om 19.30 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in de Cyriel Buyssestraat 15. De infoavond is gratis, maar men moet wel vooraf inschrijven via 09/321.92.38 of mobiliteit@nevele.be.