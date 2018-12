Auto rijdt in op vrachtwagen op E40 Nevele: bestuurder in levensgevaar Sam Ooghe

10 december 2018

23u21 2 Nevele Een chauffeur is maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de E40, net na de oprit in Nevele.

Het ongeluk gebeurde iets na negen uur, in de richting van de kust. De bestuurder van een personenwagen merkte een remmende vrachtwagen te laat op. Het voertuig belandde tegen de truck, waardoor de chauffeur een tijdlang geklemd zat en bevrijd moest worden door de brandweer. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Wellicht gebeurde het ongeval in de beginnende filevorming naar de werken in Aalter, waar het verkeer enkel kon passeren op de rechterrijstrook. De baan was door het incident volledig versperd, aldus het Verkeerscentrum. Rond elf uur was het ongeval volledig afgehandeld.