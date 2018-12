Atelier Suzy schenkt werken aan Contactclowns Anthony Statius

10 december 2018

13u33 1 Nevele Kunstenares Suzanne Arteel uit Nevele organiseert een tentoonstelling voor het goede doel. Alle cursisten van haar Atelier Suzy hebben hun kunstwerken geschonken aan de vzw Contactclowns en die worden nog tot en met 6 januari verkocht tijdens een tentoonstelling in rusthuis Open Kring in Ardooie.

In het kader van de Warmste Week organiseert Suzanne Arteel de tentoonstelling ‘KunstatelierSuzyforLife’ ten voordele van de vzw Contactclowns in de Zorg - Neuzeneuze. Deze vereniging zorgt voor een belevingsgericht zorgmoment voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking.

“Deze tekeningen en schilderijen werden gemaakt door al de cursisten, die ik tijdens mijn ateliers begeleid”, zegt Suzanne. “Deze ateliers vinden plaats in Atelier Suzy in Nevele, ‘t Creatief Nest te Lande in Ardooie en het Vijverhof in Tielt. In totaal hebben een zestigtal cursisten meegewerkt. We hopen zo veel mogelijk kunstwerken te verkopen zodat we een mooi bedrag kunnen schenken aan de Contactclowns. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Geert Baetens, de oprichter van de vzw Contactclowns in de Zorg, en Renaat Lemey van rusthuis Open Kring en ze vindt plaats in Open Kring in Ardooie. De werken zijn nog te koop tot en met 6 januari.”

Meer info via www.ateliersuzy.be.