Asbest in te slopen loods

De afbraak van de voormalige brandweerkazerne annex gemeentelijke loods is nog aan de gang. Het gebouw aan Vaart Links is al langer buiten gebruik, maar kampt met stabiliteitsproblemen na de zware sneeuwval in december. "Het gebouw moet zo snel mogelijk afgebroken worden, maar eerst moet zo al het asbestmateriaal voorzichtig verwijderd worden. De aannemer neemt daarbij alle voorzorgsmaatregelen", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "De eigenlijke afbraak zal op zich niet heel erg veel tijd in beslag nemen." De site was ooit voorbestemd als locatie voor het nieuwe gemeentehuis, maar die plannen zijn door de fusie met Deinze in de archiefkast terecht gekomen. Welke bestemming het terrein dan wel krijgt, is nog geen uitgemaakte zaak. (GRG)