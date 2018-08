Artiesten met jongdementie exposeren in Atelier Suzy 01 augustus 2018

Voor werelddag Dementie hebben artiesten met jongdementie uit DVC Ter Motte samengewerkt met vrijwilligers van Atelier Suzy kunstwerken. Die werden tentoongesteld tijdens een vernissage in het kunstatelier van Suzanne Arteel in het centrum van Nevele en achteraf werden ze geveild voor het goede doel.





"Hiermee wilden we zowel jonge personen met dementie als de mantelzorgers bereiken", zegt Evy Van Handenhoven van DVC Ter Motte. "We hielden workshops voor de bezoekers van het DVC. Uniek is dat er vrijwilligers vanuit het atelier aanwezig zijn om elke deelnemer individueel te begeleiden. Ze lieten samen hun creativiteit de vrije loop in de vorm van landschappen."





(ASD)