Andreas en Agnes vormen diamanten paar 10 augustus 2018

02u32 0

Andreas Verwilst en Agnes Thaets uit Aalter zijn zestig jaar getrouwd. Ze mogen zich vanaf nu een diamanten koppel noemen. De twee werden geboren in Landegem. Andreas heeft als arbeider gewerkt en Agnes zorgde voor het huishouden. De laatste jaren woont het koppel in het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter, waar ze met de beste zorgen omring worden op hun afdeling. Het gemeentebestuur van Aalter kwam langs om het diamanten koppel te feliciteren en geschenken te overhandigen.





(JSA)