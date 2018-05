Alles over familie Montmerency-Nevele in Chicorei 16 mei 2018

02u36 0 Nevele De Heemkring Het Land van Nevele organiseert tijdens de Sinksenkermis de tentoonstelling over de familie Montmerency-Nevele in de periode 1422-1592.

"Deze expo gaat over de Nevelse tak van één van de oudste en belangrijkste adellijke families van Frankrijk", zegt voorzitter André Bollaert. "De belangrijkste telg uit deze Nevelse tak was Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele die op sinksenzondag 5 juni 1568 samen met de graaf van Egmont op de Grote Markt van Brussel werd onthoofd. De tentoonstelling bestaat uit twintig panelen en kan achteraf uitgeleend worden aan scholen, bibliotheken en geïnteresseerde verenigingen."





Iedereen is welkom in zaal De Cichorei in de Cyriel Buyssestraat in Nevele op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur en op maandag van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. (ASD)