Alle streekproducten onder één dak MEER DAN 200 LEKKERNIJEN TE KOOP IN WEBSHOP JOERI SEYMORTIER

25 augustus 2018

02u33 0 Nevele Meer dan 200 Meetjeslandse hoeve- en streekproducten staan nu verzameld op een webshop, waardoor je de lekkernijen gemakkelijker kan bestellen en in huis halen. Intussen zorgen al 34 producenten voor streekproducten, en dat aantal blijft groeien.

Het Meetjesland heeft een pak lekkere streekproducten, maar onbekend maakt al te vaak onbemind. Nu worden alle producten verzameld op een webshop, zodat je ze in één muisklik in huis kan halen. Door de webshop moet je niet meer van producent naar producent rijden om je lievelingsproducten in huis te halen.





Grenzen verleggen

"We zijn al tien jaar bezig met de promotie van onze streekproducten", zegt voorzitter Eddy Matthijs van de coöperatie 'Mmm...eetjesland'. "Dit jaar zijn er weer vijf producenten van streekproducten bijgekomen, en dat zet de teller nu al op 34. We kennen wel de streekproducenten in onze eigen buurt, maar iets verder in het Meetjesland weten we vaak niet welk lekkers er te krijgen is. Elke producent krijgt in de webshop een eigen stek, en zo kunnen de streekproducten alleen maar populairder worden. Wie vandaag streekproducten wil, moet bij één iemand om vlees gaan, bij de ander om zuivel en nog elders om pakweg een zoete lekkernij. Veel mensen vinden dat te omslachtig. Met onze webshop heb je nu alles onder één dak. Wie voor 100 euro bestelt, krijgt het pakket aan huis geleverd. Bestel je minder, dan kan je het pakket op een afgesproken tijdstip afhalen op één locatie."





Dit jaar worden ook vijf nieuwe streekproducten gelanceerd. Nieuw in het gamma zijn de geitenkazen van Frappa uit Kaprijke, de 'gezonde' pralines van de Gezondheidsbron in Adegem, streekbier van Brouwerij Van Renterghem uit Knesselare, Meetjeslandse gin en jenever van Stokerij Eenvoud uit Zelzate en ook de cuberdontaart van Bakkerij Philippe uit Eeklo.





Twee weken

"In het begin starten we met een levering om de veertien dagen", legt Sven De Wever van het Plattelandscentrum Meetjesland verder uit. "Je kan bestellen tot de zondagmiddag 12 uur. De eerstvolgende dinsdag zijn de producten beschikbaar. Dieter De Baere van hoeveslagerij 't Pauwenhof zal instaan voor de distributie en de bestelde pakketten leveren op de afgesproken plaats. Wie bestelt op de website, zal meteen ook betalen. Als dit een succes wordt, schakelen we over op wekelijkse leveringen."





Morgen, zondag, kan je vanaf 13 uur op de Huysmanhoeve in Eeklo terecht voor de hoeve- en streekproductenmarkt. Daar kan je alles proeven en kan je je ook registreren op de webshop. Meer informatie hierover op de website www.mmm-eetjesland.be.